Готівковий долар у "ПриватБанку" подешевшав на 2 копійки, а евро втратив у ціні 15 копійок.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 2 копійки - до 37,60 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подешевшав на 15 копійок - до 41,35 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,10 грн/дол., євро - 40,35 грн/євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,49 грн.

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Що буде з курсом долара в Україні - прогноз експерта

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс долара в Україні до кінця весни, скоріше за все, різко не зміниться.

Як прогнозує інвестиційний банкір Сергій Фурса, найбільше вартість валюти найближчими тижнями буде залежати від макрофінансової допомоги Україні від країн-партнерів.

Курс валют в Україні сьогодні - ситуація в обмінниках

На сьогодні, 12 травня, курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва зрос на 2 копійки і тепер становить 37,80 грн за долар. Крім того, за даними кореспондента УНІАН, курс гривні до євро також зміцнився на 5 копійок і складає 41,60 грн за євро.

За середніми даними, продати американську валюту в Києві зараз можна за 37,40 грн за долар, а євро за 41,00 грн за євро.

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