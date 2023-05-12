Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 2 копійки - до 37,60 грн за долар.
Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подешевшав на 15 копійок - до 41,35 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,10 грн/дол., євро - 40,35 грн/євро.
Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,49 грн.
Що буде з курсом долара в Україні - прогноз експерта
Як повідомляв УНІАН, готівковий курс долара в Україні до кінця весни, скоріше за все, різко не зміниться.
Як прогнозує інвестиційний банкір Сергій Фурса, найбільше вартість валюти найближчими тижнями буде залежати від макрофінансової допомоги Україні від країн-партнерів.
Курс валют в Україні сьогодні - ситуація в обмінниках
На сьогодні, 12 травня, курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва зрос на 2 копійки і тепер становить 37,80 грн за долар. Крім того, за даними кореспондента УНІАН, курс гривні до євро також зміцнився на 5 копійок і складає 41,60 грн за євро.
За середніми даними, продати американську валюту в Києві зараз можна за 37,40 грн за долар, а євро за 41,00 грн за євро.