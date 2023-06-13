Американську валюту в "ПриватБанку" можна продати за курсом 36,72 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 37,22 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро збільшився на 10 копійок - до 40,40 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,72 грн/дол., євро - 39,40 грн/євро.

В Україні прогнозують зміни щодо курсу долара

Як повідомляв УНІАН, курс долара в Україні до кінця 2023 року може не перетнути позначку за 40 грн/дол., як прогнозувалося раніше. Як розповів співзасновник інвесткомпанії ICU Костянтин Стеценко, на це впливає великий обсяг міжнародної допомоги, яку отримує країна від західних союзників.

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