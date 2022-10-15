Таку монету ще називають "хуліганкою".

В Україні продають 5-копійчану монету за величезні гроші. Просту "монетку" продавець оцінив у 27 тисяч гривень.

Відповідний лот з'явився на сайті violity.

Так, продавець з Львівської області розмістив оголошення про продаж монети. Прості, здавалося б, 5 копійок, він оцінив у 27 тисяч гривень. Особливість монети в її рідкості, такі " опійки" мають свою кваліфікацію і "кодову назву" - 1БАг.

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Ці 5 копійок були викарбувані в 1996 році. Монети того року є рідкісними і дорогими. Їх карбували спеціально для річного набору в обмеженому тиражі. Таких монет всього 5 тисяч штук.

Монета, яку вирішив продавати нумізмат зі Львівщини, ще називається "хуліганкою", вона зроблена з алюмінію. За лотом стежить вже 30 осіб.

Рідкісні монети в Україні: як прості "копійки" можуть принести чималі гроші

Не так давно УНІАН вже повідомляв, що Нацбанк випускає сувенірну монету, присвячену відомій українській співачці. Тираж монети складе 30 тисяч штук.

Також нещодавно стало відомо, що 1 гривню можна продати за 10 тисяч. Така рідкісна монета може легко опинитися у вашому гаманці.

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