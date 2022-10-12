Рідкісна монета може легко опинитися у вашому гаманці.

Звичайна, здавалося б, монета номіналом в 1 гривню може коштувати чимало грошей. Нумізмати цінують рідкісні та унікальні монети, які насправді можуть "завалятися" в будь-якому гаманці. Так, 1 гривню можна продати за 10 тисяч гривень.

Відповідний лот з'явився на сайті Violity.

Особливість монети в даті її карбування - 1995 рік. Її класифікація - "2АА1.2". Тираж монет номіналом 1 гривню1995 році склав всього 52 тисячі примірників. Крім цього, у даного лота є ще одна особливість - вузький гурт.

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Всі гривні 1995 року мають однакове оформлення. На їх аверсі розміщено тризуб, а також написи "Україна" та "1995". На реверсі можна побачити номінал" 1 гривня", який оточений орнаментом з великих трикутників, поділених на маленькі.

Продавець оцінив свою рідкісну монету в 10 тисяч гривень. Аукціон закінчиться вже через 2 дні. Однак відомо, що є одна людина, яка зробила ставку і готова купити монету.

Рідкісні монети в Україні

Влітку стало відомо, що в Україні продають 30-річну монету з однією особливістю за 17 тисяч гривень. Ймовірно, гривнева монета спочатку мала номінал в 50 копійок. Чималі гроші може принести і звичайна копійка. Така монетка може коштувати 8 тисяч.

Нещодавно ж стало відомо, що Україні 5-копійчану монету продають за 4 тисячі гривень. Продавець стверджує, що пробні 5 копійок були виготовлені в 1992 році з немагнітної сталі.

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