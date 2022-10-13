Тираж монети становитиме 30 тисяч штук.

Національний банк випускає сувенірну монету номіналом 2 гривні, присвячену відомій українській оперній співачці Соломії Крушельницькій.

Як повідомила прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики у своєму Telegram, вже з 19 жовтня сувенірна монета буде доступна для покупців.

"Історія Соломії Крушельницької - це яскравий шлях успіху талановитої, харизматичної та цілеспрямованої Українки. Ювілей оперної діви ми відзначали всім світом, адже це одна з пам'ятних дат під егідою ЮНЕСКО. Маємо гідно вшановувати людей, які прославляли Україну. Це особливо важливо, коли ворог воює проти української ідентичності", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що тираж монети "Соломія Крушельницька" у сувенірній упаковці – 30 тисяч штук. На аверсі монети - зображення Крушельницької у сценічному образі Аїди, біля якої стилізовані лаштунки, прикрашені декоративним орнаментом та малий Державний Герб України.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено портрет Крушельницької, праворуч від нього – стилізоване крило метелика, яке символізує один з найвідоміших образів співачки в опері "Мадам Батерфляй".

"Цього року виповнилося 150 років з дня народження знаменитої оперної діви. З цієї нагоди Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької підготував низку заходів до ювілею великої українки, а міністерство культури та інформаційної політики України створило сайт про життя співачки", - йдеться в повідомленні.

Соломія Крушельницька:

Соломія Крушельницька (1872-1952) - українська оперна співачка, педагог. За життя визнана найвидатнішою співачкою світу. Серед її численних нагород і відзнак, зокрема, звання "вагнерівська примадонна" XX століття.

Війна в Україні та пам'ятні монети:

11 липня Національний банк України ввів в обіг пам'ятні монети "В єдності - сила", присвячені всенародному єднанню українського народу в боротьбі проти російського агресора та міжнародній підтримці, яку Україні надає весь світ.

25 липня Національний банк України вирішив використовувати пам'ятні монети спеціальних випусків серії "Збройні Сили України" номіналом 10 гривень при готівкових розрахунках як оборотні монети.

3 жовтня 2022 року Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету "Сили територіальної оборони Збройних сил України".

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