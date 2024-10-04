На наступному тижні очікується голосування в парламенті.

Податковий комітет підтримав до другого читання законопроєкт про історичне збільшення податків №11416-д.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, рішення підтримало 19 членів комітету, утрималися - 3, проти - 1. За його словами, уряд відмовився відтермінувати нововведення на 1 листопада чи частково замінити на підвищення ПДВ.

Серед основних рішень:

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залишили збільшення військового збору з 1,5% до 5%;

впровадження ВЗ для ФОПів;

50% податок на банки;

збільшення мінімального податкового зобов'язання для земель;

25% ПП (податок на прибуток) для фінкомпаній;

перехід на помісячну звітність щодо податку на доходи фізичних осіб;

збільшення ренти на видобуток щебеню.

Крім того, за відомостями політика, також запропоновано звільнення кешбеку від оподаткування:

"Розгляд в залі на наступному тижні, підпишуть його вже у другій половині жовтня….але частина норм вступить заднім числом, з 01 жовтня", - зазначив Железняк.

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17 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону про підвищення податків. Зокрема, документ передбачає збільшення ставки військового збору з 1,5% до 5%, поширення його на ФОПів, а також додатковий податок на надприбутки банків.

Народний депутат Ярослав Железняк заявляв, що податки в Україні підвищать "заднім числом" з 1 жовтня, хоча закон буде ухвалено в другому читанні не раніше середини жовтня.

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