Ярослав Железняк зазначив, що підвищення військового збору ляже на плечі тих, хто працює офіційно.

В Україні планують підвищити податки, зокрема, йшлося про військовий збір. Заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк зазначив, що це викликало найбільше дискусій.

"Там (у законопроєкті №11416-д, - УНІАН) є речі, які умовно малодискусійні. Є більш дискусійні. Найбільша дискусія йде щодо військового збору. Я особисто вважаю, що таке радикальне підвищення військового збору з 1,5% до 5% - досить несправедливо", - заявив нардеп в інтерв'ю Обозревателю.

Він пояснив, що військовий збір - податок на зарплату, який іде одразу до бюджету. Таким чином, підвищення військового збору створює навантаження на тих, хто працює офіційно і отримує "білу" зарплату.

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На думку Железняка, підвищення військового збору потрібно збалансувати підвищенням ПДВ - залишити ставку військового збору на рівні 1,5-3%, а ПДВ підвищити на 1-2%.

"ПДВ - це податок на споживання: що більше ви споживаєте, що дорожчі товари ви споживаєте, то більше ви його заплатите. Тому мені здається, що, по-перше, нам, як державі, його значно легше адмініструвати. А з іншого боку, це точно справедливіше, ніж оподатковувати знову ж таки "білі" зарплати", - підсумував політик.

Наразі триває внесення поправок до законопроєкту № 11416-д.

Підвищення податків в Україні - головні новини

17 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону про підвищення податків (№11416-д). Документ передбачає збільшення ставки військового збору з 1,5% до 5%, поширення його на ФОПів, а також додатковий податок на надприбутки банків.

При цьому Нардеп Ярослав Железняк заявив, що податки в Україні підвищать "заднім числом" з 1 жовтня, хоча закон буде ухвалено в другому читанні не раніше середини жовтня.

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