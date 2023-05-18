Raiffeisen був останнім банком, який співпрацював з білоруськими банками при направленні платежів в доларах/євро в Європу і назад.

Австрійський Raiffeisen Bank заявив про припинення співпраці з усіма банками в білоруській юрисдикції. Кореспондентські рахунки будуть закриті з серпня.

Як повідомляє білоруське опозиційне видання "Наша Ніва" це означає, що білоруський бізнес має кілька місяців для того, щоб вигадати нову схему розрахунків із західними партнерами. Raiffeisen був останнім банком, який співпрацював з Білоруссю при направленні платежів в доларах/євро в Європу і назад.

Одночасно з цим, як повідомляють білоруські бізнесмени, білоруський Пріорбанк почав надсилати клієнтам листи з проханням не вказувати кореспондуючий банк за даними платежів — інакше вони не будуть доставлені.

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Війна в Україні та Raiffeisenbank

17 березня 2022 року, тобто практично відразу після початку війни в Україні, Raiffeisen Bank International заявив про готовність піти з Росії. Однак, банк не пішов з російського ринку.

У лютому 2022 року влада США почала перевірку щодо Raiffeisen Bank International через можливе пособництво російської агресії проти України та підозрілі транзакції.

У лютому 2023 року Raiffeisen частково перекрив кисень російським банкам. Однак повідомлялося, що обмеження валютних розрахунків не торкнеться п'ятьох російських банків.

У березні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до списку міжнародних спонсорів війни.

11 травня 2023 року стало відомо про те, що останній великий іноземний банк в РФ перекрив агресору платежі за паралельний імпорт

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