Останній великий іноземний банк в Росії вирішив мінімізувати ризики, пов'язані з паралельним імпортом.

Австрійська група Raiffeisenbank International (RBI) скоротила кореспондентські відносини з банками країн СНД, що беруть участь в сірих схемах поставки товарів до Росії.

Як повідомляє російський РБК, останній великий іноземний банк в Росії вирішив мінімізувати ризики, пов'язані з паралельним імпортом, який дозволяє агресоору обходити санкції Заходу.

"Ми вирішили скорегувати наш апетит до ризику також і в регіоні СНД", — заявив представник групи, зазначивши, що в результаті найбільший банк Казахстану Halyk Bank, у якого є рахунки в RBI, ввів "обмеження на платежі, що відносяться до певних галузей". Так само вчинили й інші клієнти RBI в Казахстані.

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Як заявив експерт з питань санкцій Асоціації сертифікованих фахівців по боротьбі з відмиванням грошей (ACAMS) Джордж Волошин, рішення RBI скоротити кореспондентський бізнес в країнах СНД прямо пов'язане з тиском на банк з боку ЄЦБ, Єврокомісії та американської влади.

"Банк знаходиться під серйозним тиском не тільки з метою якнайшвидшого виходу з російського ринку, але також для того, щоб скоротити свою участь в торгових потоках в рамках Євразійського економічного союзу", - зазначив Волошин, підкресливши при цьому, що під обмеження можуть потрапити операції з імпорту товарів подвійного та військового призначення, а також розкоші.

Війна в Україні та позиція Raiffeisenbank

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Raiffeisen Bank заявив про готовність піти з Росії. Однак банк продовжив працювати на території країни-агресора.

У лютому 2022 року влада США почала перевірку щодо Raiffeisen Bank International через можливе пособництво російської агресії проти України. Американське санкційне відомство зацікавилося підозрілими транзакціями банку, який залишається в РФ.

У лютому 2023 року Raiffeisen перекрив кисень російським банкам. Однак повідомлялося, що обмеження валютних розрахунків не торкнеться п'ятьох російських банків.

23 березня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до списку міжнародних спонсорів війни. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну банк не тільки продовжив працювати в Росії, а й офіційно визнав так звані "ДНР" та "ЛНР".

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