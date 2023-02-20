Обмеження валютних розрахунків не стосуватиметься п'ятьох російських банків.

На тлі повномасштабного російського вторгнення австрійський Raiffeisen Bank обмежив валютні розрахунки з усіма банками агресора.

Як зазначили в Raiffeisen, банк в такий спосіб намагається знизити можливі ризики, повідомляє Frank Media.

Як йдеться в повідомленні, банки країни-агресора отримали індивідуальні вказівки щодо максимальної кількості платежів в доларах США і євро, які Raiffeisen готовий обробити.

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"Обмеження відповідають кількості платежів, які ці банки обробили через RBI до початку військових дій", — відповіли в банку.

Однак обмеження валютних розрахунків не стосуватиметься п'ятьох російських банків.

Які саме банки залишилися в кореспондентській мережі Raiffeisen не уточнюється.

Війна в Україні та Raiffeisen Bank

Одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Raiffeisen Bank заявив про готовність піти з Росії. Однак продовжив працювати на території агресора.

У січні Raiffeisen Bank визнав, що надає пільги російським окупантам. Банк запевняє, що російські закони нібито заважають йому піти з РФ і примушують допомагати військовим.

В таких умовах банк ризикує потрапити до списку міжнародних спонсорів війни, який складається в Україні. Раніше до нього вже потрапила всесвітньо відома компанія Procter&Gamble.

18 лютого 2023 року влада США почала перевірку щодо австрійської групи Raiffeisen Bank International у зв'язку з можливим пособництвом російської агресії проти України. Американських чиновників цікавили транзакції в Росії, на частково окупованому Донбасі, в Україні та Сирії. Банк має надати повну інформацію до червня.

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