RBI та його дочірні банки продовжують працювати відповідно до місцевих та міжнародних законів про санкції.

Raiffeisen Bank International (RBI) заявив про можливості відходу з Росії.

Про це сказано в повідомленні на сайті банка.

У банку зазначили, що війна в Україні має руйнівний вплив на населення та економіку країни.

"Ця безпрецедентна ситуація змушує RBI замислитися щодо своєї позиції в Росії. Тому ми оцінюємо всі стратегічні варіанти майбутнього "Райффайзенбанку" в Росії, включаючи ретельно продуманий вихід з "Райффайзенбанку" в Росії", - сказав генеральний директор RBI Йоханн Штробль.

Відзначається, що RBI і його дочірні банки продовжують працювати відповідно до місцевих і міжнародних законів про санкції, що змінюються вимогами фінансового ринку і відповідно до Кодексу професійної поведінки.

"Дочірні банки RBI є самофінансованими, добре капіталізованими та мають незначні транскордонні ризики в Росії. Ми зобов'язані піклуватися про наших співробітників і наших клієнтів", - додав Штробль.

Війна проти України: