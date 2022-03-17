Raiffeisen Bank International (RBI) заявив про можливості відходу з Росії.
Про це сказано в повідомленні на сайті банка.
У банку зазначили, що війна в Україні має руйнівний вплив на населення та економіку країни.
"Ця безпрецедентна ситуація змушує RBI замислитися щодо своєї позиції в Росії. Тому ми оцінюємо всі стратегічні варіанти майбутнього "Райффайзенбанку" в Росії, включаючи ретельно продуманий вихід з "Райффайзенбанку" в Росії", - сказав генеральний директор RBI Йоханн Штробль.
Відзначається, що RBI і його дочірні банки продовжують працювати відповідно до місцевих і міжнародних законів про санкції, що змінюються вимогами фінансового ринку і відповідно до Кодексу професійної поведінки.
"Дочірні банки RBI є самофінансованими, добре капіталізованими та мають незначні транскордонні ризики в Росії. Ми зобов'язані піклуватися про наших співробітників і наших клієнтів", - додав Штробль.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції позбулася доступу до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 16 березня українські військові знищили 84 російських літаки та 108 вертольотів.