НБУ для порятунку курсу гривні продав банкам $43 мільйони / REUTERS

Національний банк України минулого тижня - з 21 по 24 грудня - продав на міжбанківському валютному ринку 43,1 мільйона доларів з резервів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, в цей період регулятор не купував валюту.

При цьому з початку року обсяг купівлі Нацбанком валюти перевищує обсяг її продажу на 1,084 мільярда доларів.

Що цьому передувало

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Автор: Катерина Жирій