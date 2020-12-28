НБУ для порятунку курсу гривні продав банкам $43 мільйони / REUTERS
Національний банк України минулого тижня - з 21 по 24 грудня - продав на міжбанківському валютному ринку 43,1 мільйона доларів з резервів.
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Як повідомляється на сайті НБУ, в цей період регулятор не купував валюту.
При цьому з початку року обсяг купівлі Нацбанком валюти перевищує обсяг її продажу на 1,084 мільярда доларів.
Що цьому передувало
- Національний банк України на понеділок, 28 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,35 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.
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