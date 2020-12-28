У цей період регулятор не купував валюту.

Національний банк України минулого тижня - з 21 по 24 грудня - продав на міжбанківському валютному ринку 43,1 мільйона доларів з резервів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, в цей період регулятор не купував валюту.

При цьому з початку року обсяг купівлі Нацбанком валюти перевищує обсяг її продажу на 1,084 мільярда доларів.

Що цьому передувало

Національний банк України на понеділок, 28 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,35 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій