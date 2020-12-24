Курс долара знизився до 28,35 гривні, а курс євро - до 34,56 гривні.

Національний банк України на понеділок, 28 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,35 гривні/долар, тобто гривня зміцнилася на 11 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Читайте такожЕксперт спрогнозував курс гривні наступного рокуЗгідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 34,56 гривні/євро, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 28 грудня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2835,47 (24 грудня – 2845,51)

100 EUR – 3456,01 (24 грудня – 3461,56)

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16: 00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,38/28,40 гривні/долар, до євро – на рівні 34,59/34,61 гривні/євро.

Курс днем раніше

Національний банк України на четвер, 24 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,46 гривні/долар, тобто гривня ослабла на 21 копійку в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Катерина Жирій