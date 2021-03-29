Реальна заробітна плата в лютому 2021 року порівняно з лютим 2020 року зросла на 7,6%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в лютому 2021 року зросла у порівнянні з лютим 2020 року на 15,7% - до 12 тис.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

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При цьому у порівнянні з січнем 2021 року розмір середньої номінальної заробітної плати в лютому збільшився на 1,7%.

Реальна заробітна плата в лютому 2021 року в порівнянні з попереднім місяцем зросла на 0,7%, а в порівнянні з лютим 2020 року - на 7,6%.

Держстат зазначає, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в лютому 2021 року була у 2,1 раза вище мінімальної заробітної плати, яка встановлена на рівні 6000 грн.

Найменша середня заробітна плата по країні зафіксована в Кіровоградській області - 9 903 грн, а найбільша - в Донецькій області – 13 224 грн.

Показник середньої зарплати в Києві за підсумками лютого склав 18 504 грн.

Мінімальна зарплата

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року була підвищена до 6 тис.грн.

З 1 грудня 2021 року її планують підняти до 6500 гривень.

Погодинна мінімальна зарплата у 2021 році:

з 1 січня 2021 року - 36,11 гривні;

з 1 грудня 2021 року - 39,12 гривні.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в січні 2021 року зросла у порівнянні з січнем 2020 року на 15% - до 12 337 грн.

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Автор: Катерина Жирій