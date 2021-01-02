Мінімальна зарплата 2021 / фото УНІАН

15 грудня 2020 року Верховна Рада проголосувала за проект держбюджету 2021, а через місяць законопроект був підписаний Володимиром Зеленським. У новому проекті заплановано зростання мінімальної зарплати у 2021 році, а також зміна прожиткового мінімуму і розміру єдиного соціального внеску (ЄСВ) для підприємців. Нагадаємо, що до 1 січня мінімальний розмір заробітної плати на місяць становив 5000 гривень на місяць.

Місячна мінімальна зарплата у 2021 році

Цього року планується два підвищення мінімальної заробітної плати. Мінімальна зарплата за місяць виросте до наступних значень:

  • з 1 січня 2021 року - 6000 гривень;
  • з 1 грудня 2021 року - 6500 гривень.

Погодинна мінімальна зарплата у 2021 році:

  • з 1 січня 2021 року — 36,11 гривні;
  • з 1 грудня 2021 року — 39,12 гривні.

Мінімальний прожитковий мінімум у 2021 році

Законопроект держбюджету 2021 також передбачає підвищення прожиткового мінімуму. Розмір мінімуму відрізняється для різних груп громадян.

Прожитковий мінімум в Україні у 2021 році / ТСН

Як зміниться податок для ФОПів

Єдиний соціальний внесок, який сплачують ФОПи, залежить від розміру мінімальної заробітної плати. Податок нараховується в розмірі 22% від "мінімалки". У 2021 році плануються наступні зміни ЄСВ для ФОП:

  • з 1 січня 2021 року ЄСВ зросте до 1320 грн на місяць або 3960 грн за квартал;
  • з 1 грудня 2021 року ЄСВ зросте до 1430 грн на місяць або 4290 грн за квартал.

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Автор: Катерина Пулатова