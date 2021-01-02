У 2021 році планується два підвищення мінімальної заробітної плати.

15 грудня 2020 року Верховна Рада проголосувала за проект держбюджету 2021, а через місяць законопроект був підписаний Володимиром Зеленським. У новому проекті заплановано зростання мінімальної зарплати у 2021 році, а також зміна прожиткового мінімуму і розміру єдиного соціального внеску (ЄСВ) для підприємців. Нагадаємо, що до 1 січня мінімальний розмір заробітної плати на місяць становив 5000 гривень на місяць.

Місячна мінімальна зарплата у 2021 році

Цього року планується два підвищення мінімальної заробітної плати. Мінімальна зарплата за місяць виросте до наступних значень:

з 1 січня 2021 року - 6000 гривень;

з 1 грудня 2021 року - 6500 гривень.

Погодинна мінімальна зарплата у 2021 році:

з 1 січня 2021 року — 36,11 гривні;

з 1 грудня 2021 року — 39,12 гривні.

Мінімальний прожитковий мінімум у 2021 році

Законопроект держбюджету 2021 також передбачає підвищення прожиткового мінімуму. Розмір мінімуму відрізняється для різних груп громадян.

Як зміниться податок для ФОПів

Єдиний соціальний внесок, який сплачують ФОПи, залежить від розміру мінімальної заробітної плати. Податок нараховується в розмірі 22% від "мінімалки". У 2021 році плануються наступні зміни ЄСВ для ФОП:

з 1 січня 2021 року ЄСВ зросте до 1320 грн на місяць або 3960 грн за квартал;

з 1 грудня 2021 року ЄСВ зросте до 1430 грн на місяць або 4290 грн за квартал.

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Автор: Катерина Пулатова