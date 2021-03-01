Реальна заробітна плата в січні порівняно з січнем 2020 року зросла на 8,3%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в січні 2021 року зросла у порівнянні з січнем 2020 року на 15% - до 12 337 грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Читайте такожВіддалена робота: що шукають українці та які уми їм пропонують (інфографіка)

При цьому в порівнянні з груднем 2020 року розмір середньої номінальної заробітної плати в січні 2021 року зменшився на 13%.

За даними Держстату, зменшення нарахувань у січні до попереднього місяця відбувається щорічно і зумовлене тим, що у грудні здійснюються нарахування одноразових виплат: винагород за підсумками роботи за рік, за вислугу років, компенсаційних виплат за невикористану відпустку тощо.

Реальна заробітна плата в січні 2021 року в порівнянні з попереднім місяцем зменшилася на 14,1%, а в порівнянні з січнем 2020 року зросла на 8,3%.

Держстат зазначає, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в січні 2021 року була у 2,1 раза вище мінімальної заробітної плати, яка встановлена на рівні 6000 грн.

Найменша середня заробітна плата по країні зафіксована в Чернівецькій області - 9 696 грн, а найбільша - в Донецькій області – 13 786 грн.

Показник середньої зарплати в Києві за підсумками січня 2021 року склав 17 533 грн.

Мінімальна зарплата

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року була підвищена до 6 тис.грн.

З 1 грудня 2021 року її планують підняти до 6500 гривень.

Погодинна мінімальна зарплата у 2021 році:

з 1 січня 2021 року — 36,11 гривні;

з 1 грудня 2021 року — 39,12 гривні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Бредіхіна Ганна