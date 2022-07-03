Ця сума лише трохи менше річного бюджету ЗСУ в період до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Щомісяця Україна витрачає на утримання своїх збройних сил 130 млрд гривень (близько $4,4 млрд).

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю lb.ua.

Ця сума трохи менше річного бюджету ЗСУ в період до повномасштабного вторгнення РФ.

"Якщо у нас утримання армії було близько 156 мільярдів гривень, це був бюджет Збройних Сил України й української армії на рік, то сьогодні близько 130 мільярдів – це щомісячна сума. Звичайно, в нас сильно зросли соціальні виплати, витрати на розмінування, витрати на термінове відновлення, витрати на внутрішньо переміщених осіб", - сказав Шмигаль.

Глава уряду додав, що весь місячний бюджет України становить близько 250 млрд грн, з яких 70-100 млрд грн надходять від податків і митниці.

"Є різниця, яка становить 4-5 мільярдів доларів – це щомісячна потреба", - зазначив Шмигаль.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна на сьогодні має домовленості про підтримку від партнерів на суму 29 млрд доларів.

За словами Дениса Шмигаля, Україна має пряму бюджетну підтримку від країн-членів ЄС. Також є грантова та кредитна допомога від міжнародних фінансових інститутів: МВФ, Світового банку, Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Вас також можуть зацікавити новини: