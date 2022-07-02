За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, світ потрохи розуміє обсяги війни в Україні.

Політичні еліти Заходу починають усвідомлювати, що Росія кинула проти України практично все, що десятиліттями накопичувала у своїй країні, а це тисячі одиниць важкої зброї: РСЗВ, далекобійна артилерія, бронетехніка.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляко в інтерв'ю "24 каналу".

"Зараз Захід розуміє, що для того, аби ми могли ефективно обороняти свою землю, нам потрібний певний паритет цієї зброї. Це не одразу було зрозуміло, і потрохи доходило до людей. Утім, зараз це вже очевидно й для наших партнерів. Це дуже добре. Вони осягнули розмір війни, яка сьогодні триває в Україні", - зазначив Подоляк.

Після того, як Захід зрозумів, що треба, щоб цей паритет був, і Україні необхідно додати велику кількість зброї, тепер вони рахують озброєння по-іншому: це вже не на десятки, а на сотні далекобійної артилерії, РСЗВ, ППО, дронів тощо, наголосив радник голови ОП.

"Україна зараз, як мені здається, це країна, яка вміє користуватися зброєю краще за всіх. Тобто ми воюємо інтелектом, наші Збройні Сили воюють креативно – це вже оцінив світ. Тому світ не боїться довіряти нам будь-який формат та кількість зброї, оскільки розуміє, що ми дуже коректно її використовуємо. Коректно щодо партнерів, з якими ми домовилися про певні правила використання зброї. Й водночас дуже креативно, з точки зору, що ми воюємо не кількістю, як Росія, а якісно й інтелектом", - зазначив Подоляк.

Разом з тим, за його словами, з погляду бюрократії, процес передачі зброї Україні проходитиме швидко.

"Бюрократії для України нема. Маю на увазі з погляду постачання зброї наших партнерів", - пояснює Подоляк.

Втім, радник керівника ОП звертає увагу на другий, більш важливий аспект.

"Є інший чинник - проблема кількості цієї зброї на складах. Його треба доробити, бо ніхто стільки не збирав, як Росія. Тому зараз його доопрацьовують, щось розконсервують на складах, і це швидко йтиме в Україну - місяць, два, три", - розповідає Подоляк.

Він додав, що щойно є певна кількість тієї чи іншої зброї - її мають передати Україні, яка її використовуватиме.

Нагадаємо, 1 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 820 млн доларів. Він включає дві системи протиповітряної оборони NASAMS і снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

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