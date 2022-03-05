Влада країни зазначила, що ці санкції спрямовані на те, щоб обмежити здатність Росії вести війну проти України.

Влада Сінгапуру оголосила про введення фінансових і експортних санкцій проти Росії за її напад на Україну.

Про це йдеться у повідомленні міністрерства закордонних справ Сінгапуру. "Ці санкції спрямовані на те, щоб обмежити здатність Росії вести війну проти України і підривати її суверенітет", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, санкції поширюються на експорт до Росії товарів подвійного призначення, а також продукцію з категорій "електроніка", "комп'ютери" і "телекомунікації та інформаційна безпека".

Крім цього, банкам та іншим фінансовим установам Сінгапуру тепер заборонено укладати угоди з чотирма російськими банками - ВТБ, Веб.РФ, "Промсвязьбанк" і "Росія".

"Фінансові установи повинні заморозити будь-які активи і кошти цих чотирьох банків", - заявили в МЗС Сінгапуру.

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