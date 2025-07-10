Родини зможуть обрати вид допомоги – новий або класичний.

Міністерство соціальної політики планує запровадити новий вид соціальної допомоги з єдиним підходом до її призначення. З липня триває експеримент для наявних отримувачів соціальних виплат.

Як повідомила пресслужба відомства, його мета - пілотувати призначення виплат за єдиним принципом однієї допомоги, яка обʼєднує декілька діючих.

Йдеться про тестовий режим призначення "базової соціальної допомоги" для отримувачів, які сьогодні вже мають одну або декілька з перерахованих допомог:

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державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

державної допомоги на дітей одиноким матерям/батькам;

допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Зазначається, що розмір допомоги прив'язаний до так званої базової величини, яка визначає, який обсяг мінімального доходу має бути на одну людину в родині. Тому розмір базової соціальної допомоги розраховується індивідуально (він дорівнює різниці між сукупним розміром базової величини для всіх членів сім'ї і середньомісячним сукупним доходом сім'ї).

Розмір базової величини становить 4 500 гривень і обраховується для кожного члена сім'ї наступним чином:

для першого члена сім’ї, кожної дитини до 18 років і осіб з інвалідністю І або ІІ групи - 100% базової допомоги, тобто 4500 грн;

для кожного наступного члена сім’ї - 70% базової величини, з коригуючими коефіцієнтами для пенсіонерів, залежно від стажу роботи.

Мінсоцполітики наводить приклади: мати, яка не працює і не має доходів, та дитина 2-х років, які отримують наразі допомогу малозабезпеченим сім'ям та допомогу при народженні дитини, при оформленні БСД зможуть отримувати загально 9000грн (наразі вони отримують 6500 грн);

Інший приклад - родина з 5-х осіб (батько, що отримує мінімальну заробітну плату, мати і троє малолітніх дітей), які оформили допомогу при народженні дитини, допомогу багатодітним та допомогу малозабезпеченим, при оформленні базової соціальної допомоги загально отримають 14 010 грн. (наразі вони отримують 10500).

"Родина, яка має право на базову соціальну допомогу, повинна обрати: отримувати новий вид допомоги або ті "класичні" види допомог, які має зараз (наприклад, багатодітним сім’ям або малозабезпеченим родинам)", - підкреслили у відомстві.

Наразі призначення базової допомоги пілотується. У межах експериментального проєкту Пенсійний фонд України збиратиме зворотній зв'язок, щоб визначити, чи необхідні якісь зміни та покращення. У разі успішності цього інструменту доступ до нього буде спрощено та розширено на інші категорії отримувачів.

Соціальна допомога в Україні – останні новини

Мінсоцполітики розробило законопроєкт, в якому пропонується змінити нинішню систему виплат при народженні дитини. Він передбачає, що на кожну дитину після народження і пологів ми мамі будемо платити 50 000 гривень одноразовим платежем.

За словами першої заступниці міністерки соціальної політики Дарії Марчак, з першого до дванадцятого місяця дитини щомісяця буде виплачуватися допомога, яка буде суттєво вищою за поточний розмір 860 гривень.

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