Одноразова виплати після народження дитини має скласти 50 тисяч гривень.

Мінсоцполітики розробило законопроєкт, в якому пропонується змінити нинішню систему виплат при народженні дитини.

Про це розповіла перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Ми пропонуємо, щоб на кожну дитину після народження і пологів ми мамі будемо платити 50 000 гривень одноразовим платежем. Крім того, з першого до дванадцятого місяця дитини щомісяця ми будемо виплачувати платіж, який буде суттєво вищий, ніж поточний розмір 860 гривень", - сказала Марчак.

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За її словами, розмір щомісячного платежу, ще не погоджений остаточно, відповідно вона не може поки що його анонсувати, але це кратне збільшення.

"Тобто не 860 гривень, а кілька тисяч гривень на місяць – принаймні для того, щоб жінка, яка сидить удома, навіть якщо чоловік працює і є годувальником у родині, щоб така жінка відчувала, що вона має свої кишенькові гроші і не залежить стовідсотково від чоловіка", - наголосила заступниця міністра.

Марчак зазначила, що законопроєкт вже подано на розгляд Кабміну, і якщо уряд ухвалить документ, його подадуть до парламенту.

"За нашими обрахунками, ми б хотіли, щоб цей закон уже вступив в дію з 1 січня 2026 року, і ми вже принаймні говоримо з Міністерством фінансів про те, щоб закладати кошти на фінансування цього закону з 1 січня 2026 року", - сказала вона.

Наразі допомога при народженні дитини складає 41 280 гривень, з яких 10 320 гривень виплачується одноразово, а решта суми – платежами по 860 грн щомісяця до виповнення 3 років дитині.

Виплати при народженні дітей в Україні

Міністерство соціальної політики розробило законопроєкт, яким пропонується реформувати систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. Він передбачає, зокрема, збільшення виплат при народженні дитини, допологову підтримку вагітним жінкам у розмірі 100% заробітної плати, допомогу матерям для відновлення після пологів, а також допомогу для догляду за дитиною "єЯсла" у випадку, якщо батьки вийшли на роботу після досягнення дитиною 1 року.

Також УНІАН писав, як отримати одноразову виплату при народженні дитини в 2025 році та кому можуть відмовити у допомозі.

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