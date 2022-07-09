США нададуть Україні додатково 368 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні та біженців.
Про це у Тwitter написав держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Наша відданість народу України рішуча. Сполучені Штати надають майже 368 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні та біженців, які змушені покинути свою країну в пошуках безпеки в розпал жорстокої війни Росії", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, The Washington Post з посиланням на високопосадовця Пентагону поінформувало, що США надішлють в Україну ще 400 мільйонів доларів у вигляді військового обладнання, включаючи чотири новітні ракетні системи HIMARS.
Оголосити про новий, 15-й, пакет військової допомоги Адміністрація президента США Джо Байдена планує незабаром.
Рішення прийнято з метою посилити зусилля України завдати глибших ударів по тилу російських фронтів на Донбасі.