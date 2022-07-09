Гроші призначені для підтримки людей в Україні та біженців через напад Росії.

США нададуть Україні додатково 368 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні та біженців.

Про це у Тwitter написав держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Наша відданість народу України рішуча. Сполучені Штати надають майже 368 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні та біженців, які змушені покинути свою країну в пошуках безпеки в розпал жорстокої війни Росії", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, The Washington Post з посиланням на високопосадовця Пентагону поінформувало, що США надішлють в Україну ще 400 мільйонів доларів у вигляді військового обладнання, включаючи чотири новітні ракетні системи HIMARS.

Оголосити про новий, 15-й, пакет військової допомоги Адміністрація президента США Джо Байдена планує незабаром.

Рішення прийнято з метою посилити зусилля України завдати глибших ударів по тилу російських фронтів на Донбасі.

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