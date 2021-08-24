Таліби заявили, що "не підтримують" виїзд афганців з країни і закликають США не заохочувати евакуацію громадян Афганістану.

Рух "Талібан" заборонить евакуацію іноземних громадян з Кабула після 31 серпня.

Про це заявив офіційний представник руху Забіхулла Муджахід. Відповідаючи на запитання BBC, він вказав, що таліби "не підтримують" виїзд афганців з країни і закликають США не заохочувати евакуацію громадян Афганістану.

"31 серпня - це час, який було виділено, а евакуація після цієї дати суперечить домовленостям. Всіх людей слід вивезти до цієї дати", - сказав Муджахід. За його словами, у західних країн є достатньо часу для вивезення своїх громадян. Також він повідомив, що таліби перекрили дорогу, що веде до міжнародного аеропорту Кабула, і пропускають туди тільки іноземців.

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Раніше представник "Талібану" Сухейль Шахін заявив, що США і Британія повинні до 31 серпня вивести з Афганістану свої збройні сили, які були введені для евакуації людей. В іншому випадку з боку руху "буде реакція", попередив він. Сухейль Шахін зазначив, що тривала евакуація "викличе недовіру між країнами", передає kommersant.

Евакуація з Афганістану

23 серпня представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що США продовжують орієнтуватися на 31 серпня як на дату, до якої вони повинні завершити евакуацію як військових, так і цивільних осіб.

Багато країн проводять евакуацію з Афганістану після захоплення влади талібами. Через це сталася тиснява, в аеропорту Кабула і його околицях загинуло не менше 20 осіб. Президент США Джо Байден стверджував, що евакуація з Афганістану - це найбільший повітряний міст в історії.

Автор: Ірина Погоріла