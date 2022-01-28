Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок п'ятниці, 28 січня, ослаб на 15 копійок – до 29,10 грн/дол.

Національний банк накопичив достатньо резервів для згладжування надмірних курсових коливань за рахунок валютних інтервенцій.

Як повідомила прес-служба регулятора, про це заявив глава НБУ Кирило Шевченко під час круглого столу.

"Для збалансування валютного ринку НБУ продав з початку 2022 року 1,5 млрд дол. США. У нас достатньо резервів для того, щоб продовжувати дотримуватися нашої стратегії валютних інтервенцій і згладжувати коливання", - сказав Шевченко.

Глава НБУ підкреслив, що регулятор не буде повторювати помилок минулого і не буде намагатися утримати фіксований обмінний курс на певному рівні.

"Ми впевнені, що ринок в майбутньому збалансується і не виключаємо, що може бути корекція. Також вкрай важливо продовжувати слідувати та обраної стратегії монетарної політики", - зазначив він.

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Шевченко нагадав, що, попри масштаб інфляційних ризиків, НБУ в січні додатково підвищив облікову ставку відразу на 1 процентний пункт і в черговий раз підкреслив свою готовність використовувати монетарний інструментарій для реакції на проіфляційні ризики.

"Накопичений досвід, сформована довіра до нашої монетарної політики та наявні обсяги золотовалютних резервів дають можливість нам відчувати себе досить впевнено навіть у такій непростій ситуації. Завдяки цьому ми бачимо, що масштаби та наслідки поточного шоку, пов'язаного із загостренням геополітичних ризиків, менше, слабкіше в порівнянні з шоком, викликаним Covid - 19 в березні 2020 року", - сказав глава Центробанку.

За його словами, ситуація на валютному ринку залишається контрольованою: валютний ринок на сьогодні має надійну макроекономічну основу, а також значно стійкіше до шоків, ніж це було раніше.

Також Шевченко зазначив, що банківська система в цілому знаходиться в хорошій формі, зберігаючи значний запас капіталу понад мінімальні вимоги.

"За оперативними даними, прибуток банківської системи за 2021 рік склав 77,5 млрд грн. Це рекордний прибуток за останні роки, і саме ці кошти можуть бути використані для нарощування капіталу і збільшення кредитування", - сказав глава Нацбанку, додавши, що належна монетарна політика дозволить знизити вартість кредитів у середньостроковій перспективі.

Курс 28 січня:

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок п'ятниці, 28 січня, ослаб на 15 копійок – до 29,10 грн/дол. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 28,80 грн за дол., євро-32,10 грн за євро.