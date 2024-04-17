У Мінфіні США зазначили, що Україні потрібна постійна підтримка.

США та їхні союзники в G7 вивчатимуть можливості для розблокування майже 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Кошти мають намір використати для надання допомоги Україні.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що США і країни "Великої сімки" віддані підтримці України, і закликала Конгрес схвалити терміново необхідну військову і бюджетну допомогу.

"Це гуманітарний і моральний імператив, а також економічна війна, з огляду на значний негативний вплив війни на економіку всього світу", - цитує Єллен видання Reuters.

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Вона побоюється, що Росія може отримати підтримку внаслідок внутрішніх дебатів у США та інших країнах щодо допомоги Україні.

"Я побоююся, що Росія побачить ознаки того, що США і наші союзники втомлюються або знаходять дедалі важчі шляхи для підтримки України, і це дасть їм надію, що вони зможуть пересидіти нас і дочекатися, коли наша рішучість впаде", - сказала вона.

Але Україні потрібна постійна підтримка, і саме це стимулює прагнення монетизувати заморожені російські активи, додала чиновниця.

За її словами, зараз обговорюється низка можливостей - від повного арешту активів до використання їх як заставу, зазначивши, що Вашингтон "дуже підтримує" нещодавні кроки Європейського союзу щодо відокремлення процентного доходу від іммобілізованих активів.

Високопоставлений представник Казначейства заявив, що жоден із варіантів не було знято з розгляду, але зазначив, що Україна не зможе отримати всю суму відразу, навіть якщо всі заморожені активи буде конфісковано.

За словами джерел, знайомих із питанням, одна з найперспективніших пропозицій полягає в тому, що країни G7 нараховуватимуть відсотки на заморожені російські активи, щоб використовувати їх як заставу за кредитами або облігаціями, випущеними для допомоги Україні.

Передання Україні заморожених активів РФ

Видання Financial Times писало, що США пропонують надати десятки мільярдів євро для допомоги Україні в борг під заставу майбутніх доходів від державних активів РФ, які були заморожені західними країнами.

Зазначається, що Група семи розділилася в думках з приводу того, що робити з російськими активами на суму 260 мільярдів євро, замороженими Заходом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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