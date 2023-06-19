Кредит надається на 10 років з 4-річним пільговим періодом.

19 червня до державного бюджету України від Світового банку надійшло фінансування у розмірі 63 млн євро.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, кошти були надані Міжнародною асоціацією розвитку на пільгових умовах, у рамках Проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE).

"Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічних працівників за лютий та березень 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що строк погашення кредиту становить 10 років, з 4-річним пільговим періодом.

Фінансова допомога для України - деталі

31 травня Україна отримала грантові кошти в розмірі 1,25 млрд доларів через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Кошти спрямовані на виплату державних соціальних допомог сім’ям з дітьми, оплату праці працівників освітньої сфери, на оплату праці надавачів медичних послуг за програмою медичних гарантій та інше.

Раніше в травні Україна отримала ще дві виплати від Світового банку – 189 млн євро на першочергові соціальні видатки держбюджету та 132 млн доларів на підтримку продовольчої безпеки держави.

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