19 червня до державного бюджету України від Світового банку надійшло фінансування у розмірі 63 млн євро.
Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, кошти були надані Міжнародною асоціацією розвитку на пільгових умовах, у рамках Проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE).
"Кошти буде спрямовано на часткове відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та педагогічних працівників за лютий та березень 2023 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що строк погашення кредиту становить 10 років, з 4-річним пільговим періодом.
Фінансова допомога для України - деталі
31 травня Україна отримала грантові кошти в розмірі 1,25 млрд доларів через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Кошти спрямовані на виплату державних соціальних допомог сім’ям з дітьми, оплату праці працівників освітньої сфери, на оплату праці надавачів медичних послуг за програмою медичних гарантій та інше.
Раніше в травні Україна отримала ще дві виплати від Світового банку – 189 млн євро на першочергові соціальні видатки держбюджету та 132 млн доларів на підтримку продовольчої безпеки держави.