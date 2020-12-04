На думку експерта, постачальник послуг під виглядом поділу платежів може збільшити ціну, пояснюючи підвищення тим, що потрібно обслуговувати внутрішні мережі.

В Україні очікується чергове подорожчання комунальних послуг.

Про це заявив експерт з питань ЖКГ Олег Голубенко в ефірі каналу "Україна 24".

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У платіжках українців з'явиться нова стаття витрат - абонплата за комунальні послуги.

На думку експерта, загальна сума платежів за утримання будинку та прибудинкової території не збільшиться, проте в платіжці окремо виділять різні статті витрат.

"Як показує досвід, введення абонентської плати не зменшить вартість утримання будинку та прибудинкової території, а додасть", - розповів експерт.

За словами експерта, зміну тарифів одними з перших відчують мешканці будинків, де немає ОСББ.

"Це стосується того випадку, коли є прямі договори на поставку послуги, наприклад, водопостачання або водовідведення, з квартирами, і в утримання будинку та прибудинкової території не закладений тариф на утримання цих мереж всередині будинку. ОСББ, як правило, закладає безпосередньо вартість послуг з утримання мереж у складову тарифу на утримання будинку та прибудинкової території. ЖЕКи, як правило, не закладають", - пояснив він.

На думку експерта, постачальник послуг під виглядом поділу платежів може збільшити ціну, пояснюючи підвищення тим, що потрібно обслуговувати внутрішні мережі.

Борги за комуналку

На кінець грудня 2019 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг становила 63,7 млрд грн.

На кінець січня 2020 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг зросла на 4,7% у порівнянні з груднем 2019 року - до 67 мільярдів гривень.

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг на кінець лютого 2020 року скоротилася на 0,4% у порівнянні з січнем 2020 року – до 66,7 мільярда гривень.

Станом на вересень 2020 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг скоротилася на 1,6% у порівнянні з серпнем 2020 року – до 54,4 млрд грн.

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Автор: УНІАН