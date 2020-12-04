В Україні очікується чергове подорожчання комунальних послуг.
Про це заявив експерт з питань ЖКГ Олег Голубенко в ефірі каналу "Україна 24".
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У платіжках українців з'явиться нова стаття витрат - абонплата за комунальні послуги.
На думку експерта, загальна сума платежів за утримання будинку та прибудинкової території не збільшиться, проте в платіжці окремо виділять різні статті витрат.
"Як показує досвід, введення абонентської плати не зменшить вартість утримання будинку та прибудинкової території, а додасть", - розповів експерт.
За словами експерта, зміну тарифів одними з перших відчують мешканці будинків, де немає ОСББ.
"Це стосується того випадку, коли є прямі договори на поставку послуги, наприклад, водопостачання або водовідведення, з квартирами, і в утримання будинку та прибудинкової території не закладений тариф на утримання цих мереж всередині будинку. ОСББ, як правило, закладає безпосередньо вартість послуг з утримання мереж у складову тарифу на утримання будинку та прибудинкової території. ЖЕКи, як правило, не закладають", - пояснив він.
На думку експерта, постачальник послуг під виглядом поділу платежів може збільшити ціну, пояснюючи підвищення тим, що потрібно обслуговувати внутрішні мережі.
Борги за комуналку
- На кінець грудня 2019 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг становила 63,7 млрд грн.
- На кінець січня 2020 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг зросла на 4,7% у порівнянні з груднем 2019 року - до 67 мільярдів гривень.
- Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг на кінець лютого 2020 року скоротилася на 0,4% у порівнянні з січнем 2020 року – до 66,7 мільярда гривень.
- Станом на вересень 2020 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг скоротилася на 1,6% у порівнянні з серпнем 2020 року – до 54,4 млрд грн.
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