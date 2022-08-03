У разі ажіотажного попиту monobank залишає за собою право припинення продажу валюти.

З 2 серпня monobank відновив купівлю валюти у застосунку для розміщення депозиту.

Про це повідомив співзасновник мобільного банку Олег Гороховський.

Купити валюту можна у межах ліміту 50 000 грн на місяць для розміщення на новий строковий депозит терміном три місяці і довше і для поповнення діючих строкових депозитів до закінчення строку яких залишається три місяці і більше.

За словами Гороховського, після закінчення терміну дії депозиту виплата можлива на рахунок клієнта або готівкою у відділеннях "Універсалбанку" та банків-партнерів у рамках денного ліміту (еквівалент 100 000 грн.)

Щоб скористатися можливістю покупки валюти потрібно оновити застосунок. У разі ажіотажного попиту monobank залишає за собою право припинення продажу валюти.

Вільний продаж безготівкової іноземної валюти заборонений з 24 лютого. З 14 квітня Нацбанк дозволив банкам здійснювати продаж іноземної готівки у валюті населенню. Але аналогічна заборона досі розповсюджується на безготівкові розрахунки.

З 21 липня НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 000 грн (в еквіваленті).

З 27 липня регулятор дозволив банкам продавати в готівковому сегменті половину від купленої у громадян з 13 квітня безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти. В НБУ вважають, що таке рішення має збільшити пропозицію у готівковому сегменті валютного ринку та зменшити девальваційний тиск.

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