Доплати за статус УБД встановлюються до будь-якого виду пенсії.

Деякі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на пенсії в розмірі 4 тисячі 395 гривень, і це мінімальні виплати після індексації, запланованої Кабміном на весну 2023 року.

Йдеться про пенсіонерів-учасників бойових дій. Як пише видання "На пенсії", їм призначена доплата в розмірі 25% прожиткового мінімуму, а це на сьогодні 523,25 грн.

Крім того, існуєй цільова грошова допомога в 40 грн, передбачена Законом України "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю в результаті війни".

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"При цьому загальний розмір пенсії цієї категорії громадян не може бути меншим за 210% прожиткового мінімуму, або 4395,30 грн", — пише видання.

Доплати за статус УБД встановлюються до будь-якого виду пенсії, адже такий статус можуть мати й військові, і цивільні пенсіонери.

Чоловіки, у яких є статус учасника бойових дій, можуть виходити на пенсію в 55 років, жінки — в 50.

Пенсії в Україні

Індексація пенсій відбудеться з 1 березня 2023-го року, як це передбачено профільним пенсійним законодавством.

Після повномасштабного вторгнення Росії індексація пенсій була проведена 1 березня 2022 року, підвищені пенсії отримали близько 10 млн осіб, а середній розмір підвищення становив 380 грн. Після індексації середня пенсія в Україні становила 4 400 грн, а для військових, яким минулого березня вперше проіндексували пенсійні виплати - 8 500 грн.

Раніше в Кабміні повідомляли, що пенсіонери від 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 грн, 75-80 років – до 400 грн, 70-75 – до 300 грн.

Також автоматично продовжені виплати для внутрішньо переміщених осіб.

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