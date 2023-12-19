Національна гривня знову послабилася.

Національний банк України на середу, 20 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 37,32 грн/дол., тобто гривня послабилася на 13 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 40,92 грн/євро, тобто гривня послабилася на 33 копійки порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 17:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 37,36/37,38 грн/дол., євро - 40,98/40,99 грн/євро.

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Курс валют в Україні - останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 19 грудня, подорожчав на 10 копійок - до 37,55 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінювався і становить 41,00 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва подорожчав на 15 копійок – до 37,70 грн/дол. (продати долар можна за 37,60 грн). Курс євро ж в обмінниках подорожчав на 16 копійок, до 41,15 грн/євро (курс продажу – 40,98 грн/євро).

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