Пиво вітчизняного виробника з червня 2020 року по червень 2021 року додало в ціні в середньому на 5,7%

В Україні за рік істотно піднялися ціни на алкоголь і сигарети.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Так, пиво вітчизняного виробника з червня 2020 року по червень 2021 року додало в ціні в середньому на 5,7% (до 18,59 гривні за 0,5 літра).

Вартість горілки збільшилася на 1,3% (до 93,31 гривні за 0,5 літра). Столові вина також додали у вартості на 3,2% (до 69,24 гривні за 0,75 літра).

Сигарети з фільтром вітчизняних марок у червні 2021 року в середньому по Україні продавалися по 47,81 гривні за пачку (20 штук), що на 19,5% дорожче, ніж торік. Сигарети без фільтра зараз можна купити в роздробі по 42,87 гривні за пачку (дорожче на 20,3%).

Відзначається, що споживчі ціни в червні 2021 року проти травня 2021 року збільшилися в цілому на 0,2%. У порівнянні з червнем 2020-го - на 9,5%, а в порівнянні з груднем 2020 року - на 6,4%.

З зими по літо 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року споживча інфляція склала 8,3%.

Читайте такожВосени в Україні злетять ціни на продукти: що подорожчає найбільше

Споживча інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

7 липня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що буде з цінами до кінця року.

За січень-червень 2021 року інфляція склала 6,4%.

Ціни на соняшникову олію і цукор в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко