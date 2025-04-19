Базовий розмір грошового забезпечення зросте до приблизно 8 тисяч гривень.

Кабінет міністрів ухвалив постанову Міноборони про підвищення грошового забезпечення курсантам вищих військових навчальних закладів, підрозділів вишів та закладів фахової передвищої військової освіти.

Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у соціальній мережі Facebook, відповідна постанова уряду набирає чинності з дня її опублікування. Розрахунок виплат переглянуть від 1 березня 2025 року. За його словами, українські майбутні командири мають отримувати не лише якісну підготовку, а й відчувати впевненість у своєму майбутньому:

"Відтепер: базовий розмір грошового забезпечення курсантів зросте до приблизно 8 000 гривень, відмінники випускного курсу та ті, хто проходить стажування, зможуть отримувати до 20 100 гривень - як військовослужбовці за контрактом".

Відомо, що раніше щомісячна виплата курсантам вищих військових навчальних закладів, які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі, становила 2350 гривень.

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На переконання Умєрова, підвищення - це ще один крок до зміцнення престижу військової освіти та формування сильної кадрової основи для майбутньої української армії. "Вмотивований та підготовлений офіцерський склад - ключ до нашої перемоги", - відзначив міністр.

Виплати курсантам в Україні

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2024 року заступник міністра оборони Сергій Мельник відзначив, що з урахуванням того, що заробітна плата буде підвищуватись, грошове забезпечення курсантів також збільшуватиметься у відповідному коефіцієнті.

У січні президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що з березня відбудеться збільшення грошового забезпечення для курсантів.

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