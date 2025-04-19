Кабінет міністрів ухвалив постанову Міноборони про підвищення грошового забезпечення курсантам вищих військових навчальних закладів, підрозділів вишів та закладів фахової передвищої військової освіти.
Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у соціальній мережі Facebook, відповідна постанова уряду набирає чинності з дня її опублікування. Розрахунок виплат переглянуть від 1 березня 2025 року. За його словами, українські майбутні командири мають отримувати не лише якісну підготовку, а й відчувати впевненість у своєму майбутньому:
"Відтепер: базовий розмір грошового забезпечення курсантів зросте до приблизно 8 000 гривень, відмінники випускного курсу та ті, хто проходить стажування, зможуть отримувати до 20 100 гривень - як військовослужбовці за контрактом".
Відомо, що раніше щомісячна виплата курсантам вищих військових навчальних закладів, які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі, становила 2350 гривень.
На переконання Умєрова, підвищення - це ще один крок до зміцнення престижу військової освіти та формування сильної кадрової основи для майбутньої української армії. "Вмотивований та підготовлений офіцерський склад - ключ до нашої перемоги", - відзначив міністр.
Виплати курсантам в Україні
Як повідомляв УНІАН, у грудні 2024 року заступник міністра оборони Сергій Мельник відзначив, що з урахуванням того, що заробітна плата буде підвищуватись, грошове забезпечення курсантів також збільшуватиметься у відповідному коефіцієнті.
У січні президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що з березня відбудеться збільшення грошового забезпечення для курсантів.