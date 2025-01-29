Курсанти 1-2-го курсів отримуватимуть понад 8 тисяч гривень, а 3-4-го курсів - понад 20 тисяч гривень.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з березня відбудеться збільшення грошового забезпечення для курсантів. Про це глава держави заявив під час зустрічі з курсантами й ліцеїстами 18 військових навчальних закладів та захисниками й захисницями України з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут.

Зокрема, на зустрічі обговорювалася тема збільшення грошового забезпечення курсантів військових навчальних закладів.

Зеленський зауважив, що з березня курсанти 1-2-го курсів отримуватимуть понад 8 тисяч гривень, а 3-4-го курсів - понад 20 тисяч гривень.

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Також президент зазначив, що українському війську нині потрібна не просто надійна офіцерська ланка, а люди з сучасними поглядами офіцерів на армію та життя. Зеленський підкреслив:

"За будь-яких обставин безпека України завжди - і в мирний час - буде залежати від сили України, кожної й кожного з вас. Нашій державі завжди буде потрібна ефективна армія. Це і є ваше головне завдання".

Крім того, глава держави наголосив, що Україна має вибороти справедливий мир, отримати надійні гарантії безпеки та зберегти сильну й боєздатну армію.

"Ви завжди будете потрібні Україні. Особлива повага до армії стала на найвищому рівні після початку війни, і зрозуміло чому. І тому ваша служба, робота, ваше життя будуть завжди важливими та актуальними для України", - зазначив Зеленський.

Виплати для курсантів та військових в Україні

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2024 року стало відомо, що у 2025 році грошове забезпечення курсантів військових закладів вищої освіти зросте.

19 листопада президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, за яким військовим надається змога самостійно визначити, хто отримуватиме виплати в разі їхнього полону або зникнення безвісти.

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