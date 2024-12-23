В Міноборони розповіли, скільки отримуватимуть курсанти.

В Україні з наступного року грошове забезпечення курсантів військових закладів вищої освіти зросте.

Про це повідомив заступник міністра оборони Сергій Мельник у Львові на зустрічі з курсантами Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. "Вже з березня 2025 року курсанти 1-2 курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні, це 8 тис. грн. З урахуванням того, що заробітна плата буде підвищуватись, грошове забезпечення також збільшуватиметься у відповідному коефіцієнті. Курсанти 3-4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тис. грн.", – деталізував Мельник.

Він зазначив, що "забезпечення найкращих умов для навчання та служби майбутніх офіцерів - це інвестиція в успіх та перемогу нашої країни".

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Крім того, під час візиту Мельник перевірив організацію освітнього процесу та побутові умови курсантів. "Академія імені гетьмана Петра Сагайдачного залишається одним із провідних закладів, який готує найкращих офіцерів для Сил оборони України. Створення належних умов навчання та побуту курсантів є одним із головних пріоритетів Міністерства оборони", – підсумував він.

Виплати військовим та їхнім родинам

Військовий з позивним "Єврей" розповів про те, що пораненим бійцям ЗСУ масово відмовляють у виплатах і виводять поза штат. За його словами, дуже багато бійців ЗСУ потрапляють із пораненнями до шпиталів, їх виводять поза штат і "платять копійки".

19 листопада президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, за яким військовим надається змога самостійно визначити, хто отримуватиме виплати в разі їхнього полону або зникнення безвісти.

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