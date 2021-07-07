Раніше Смілянський заявив, що українські листоноші заробляють до $1000 і навіть мають чайові.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський визнав, що українські листоноші не отримують зарплату в тисячу доларів, про що він заявляв раніше.

Про це він повідомив сьогодні в Facebook, зазначивши, що визнає власну помилку.

У своєму недавньому інтерв'ю топ-менеджер " Укрпошти "заявив, що"наші листоноші заробляють до 1000 доларів і мають чайові". Останні, за даними Смілянського, відрізняються залежно від регіону - на сході України більше, на заході - менше.

"А ось із зарплатою (з урахуванням премій) в 1000 доларів я помилився. Зарплата листонош дійсно зросла при мені більш ніж в 2 рази (з 110 доларів до 250+ без премій), але ще явно не досягла 1000. Моя помилка була в тому, що наші найкращі (не всі) листоноші не отримують 1000 доларів (або 28000), а продають товарів і послуг на цю суму в місяць, і з урахуванням премій отримують 10-11 тисяч гривень. Тому приношу свої вибачення, якщо така цитата когось із листонош образила", - написав він.

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Смілянський також зазначив, що в "Укрпошті" є інші спеціальності з подібною зарплатою - водії, кур'єри та сортувальники.

За його словами, для того, щоб прийти до зарплати в $1000 у листонош, потрібно наступне:

впровадити пересувні відділення, де всі працюватимуть на повну ставку;

провести повну цифровізацію і значно збільшити продуктивність;

село стане самодостатнім і більше не вимагатиме дотацій з боку міських відділень. Це, за словами Смілянського, зробить зарплати працівників міських відділень одними з кращих на ринку праці.

Як повідомляв УНІАН, "Укрпошта" відключить у своїх відділеннях всі банківські термінали інших фінустанов, крім власних.

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Автор: Юрій Годован