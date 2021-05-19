Гендиректор "Укрпошти" пояснив це рішення тим, що Пенсійний фонд і управління соцзахисту почали примусово переводити пенсіонерів на обслуговування в банках.

"Укрпошта" відключить у своїх відділеннях всі банківські термінали інших фінустанов, крім власних.

Про це заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський на своїй сторінці в Facebook.

"З сьогоднішнього дня моїм наказом вимикаються всі термінали сторонніх банків у відділеннях "Укрпошти". Там тепер стоятимуть тільки наші термінали. А там де їх поки немає, можна отримати послуги через готівкові кошти", - написав Смілянський.

Він пояснив це рішення тим, що Пенсійний фонд і управління соцзахисту почали примусово переводити пенсіонерів на отримання пенсій в банках.

При цьому, за словами Смілянського, 30 квітня на зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем було прийнято рішення про те, що перехід пенсіонерів, які отримували пенсію через "Укрпошту", на обслуговування в банках буде виключно добровільним.

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Голова "Укрпошти" додав, що вважає примусове переведення пенсіонерів на обслуговування в банках порушенням ст. 46 Конституції України та ст. 355 Кримінального кодексу (примус до виконання або невиконання цивільно-правових зобов'язань).

Нагадаємо, з 1 квітня 2021 року в Україні підняли тарифи на доставку пенсій "Укрпоштою".

Доставка пенсій та соцвиплат: що відомо

За даними Мінсоцполітики, з 1 вересня 2021 року пенсії та грошова допомога нараховуватиметься на банківський рахунок, за винятком окремих категорій осіб, для доставлення пенсій яким проводитимуть конкурси серед постачальників послуг.

Обрати уповноважений банк можна до 1 вересня. У разі, якщо до цієї дати одержувач виплат не матиме рахунку в одному з понад 40 уповноважених банків, його відкриють за зверненням органів Пенсійного фонду України або органів соціального захисту, та проінформують громадян про це.

У Мінсоцполітики також додали, що доставка пенсій додому здійснюватиметься лише маломобільним категоріям, зокрема, особам із інвалідністю I групи, тим, хто старше 80 років, хто за висновком ЛКК (лікарсько-консультативної комісії) потребує стороннього догляду.

Також Кабмін прийняв постанову, якою ввів конкурсний відбір постачальників послуг з доставки пенсій та грошової допомоги за місцем проживання одержувачів. На сьогодні їх надає АТ "Укрпошта" на монопольних умовах.

Раніше в березні Кабінет Міністрів доручив національному оператору поштового зв'язку України "Укрпошта" укласти з Пенсійним фондом та органами соціального захисту населення договори на доставку пенсій та грошової допомоги.

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Автор: Олександр Топчій