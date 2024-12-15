На максимальну пенсію можуть претендувати тільки деякі категорії громадян.

В Україні у 2025 році максимальна пенсія не зростатиме. Це зазначено в Бюджетній декларації на 2025-2027 роки.

"Бюджетна політика буде спрямована на зменшення рівня дефіциту державного бюджету у 2025-2027 роках, який було збільшено з метою задоволення потреб у фінансових ресурсах держави після початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України", - ідеться в документі.

Зазначається, що 1 січня 2024 року розмір максимальної пенсійної виплати сягнув 23 610 гривень. На таку пенсію можуть претендувати чотири категорії громадян:

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державні службовці;

науковці;

народні депутати;

працівники місцевого самоврядування.

Крім того, на високу пенсію в майбутньому можуть розраховувати особи з високою офіційною зарплатою (не менше ніж 50 000 гривень на місяць) і повним страховим стажем.

Пенсію понад 23 610 гривень отримують судді. Розмір їхнього довічного грошового утримання не обмежений і може перевищувати 100 000 гривень на місяць. Також пенсійні виплати, вищі за максимальне значення, можуть отримувати військові та поліцейські.

Пенсії в Україні - важливі новини

Раніше ЗМІ розкрили деталі майбутньої пенсійної реформи. Планується запровадити накопичувальну систему, розраховувати пенсії за допомогою балів, а професійні пенсії платити за рахунок бюджету.

Крім того, УНІАН повідомляв, чи вигідно працювати на пенсії та як зміниться розмір виплат у 2025 році. Зазначається, що пенсіонери, які працюють, повинні повідомляти ПФУ про свій трудовий статус.

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