Ніхто з союзників не дасть Україні гроші на зарплати військовим, – економіст

Експерт пропонує провести ревізію військових витрат.

В поточному році Україна не отримає від західних партнерів додаткового фінансування на підвищення зарплат військовослужбовцям, а перспективи майбутнього року є сумнівними, повідомив в етері "Новини.live" економіст, радник президента у 2019–2024 роках Олег Устенко.

"Ти не можеш знайти ззовні кошти. Це просто крапка. Всі ці обіцянки, додаткове фінансування з якогось іншого боку в короткотерміновій перспективі в принципі не спрацюють, а на наступний рік – велике питання, чи вони спрацюють. Залишаються внутрішні резерви", – каже Устенко.

Економіст вважає, що навіть за умови переходу на військові рейки внутрішніх резервів України на підвищення зарплат військовослужбовцям не вистачить.

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"Завжди залишається можливість того, що частина коштів, яку ми збираємоу вигляді податків, зборів – біля 135 млрд доларів планують зібрати в наступному році – з них приблизно 105 млрд йде саме на військо. Є можливість забрати гроші з невійськового сектору, перекидуючи їх на військовий. Це дуже боляче, і тоді треба визнати, що ми переходимо в повністю військову економіку. І все одно не вистачить цих коштів", – припускає Устенко.

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Через бюджетні обмеження уряд був змушений перенести на кінець року фінансування підготовки енергетичної системи до зимового періоду на суму 39 млрд грн, запланованих до освоєння у вересні.

Водночас багато запитань у аналітиків викликає і проект нового бюджету на 2027 рік. Економіст Олег Пендзин звертає увагу на різке збільшення соціальних видатків в майбутньому кошторисі і зауважує, що незрозуміло, звідки під них планують брати гроші.

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