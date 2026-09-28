Чи вистачить коштів на зарплати військовим до кінця року: прем’єр зробив важливу заяву

Уряд започаткував жорсткий процес економії для забезпечення Сил оборони.

Уряд знайшов 7 мільярдів доларів на фінансування Сил оборони шляхом перерозподілу видатків та економії. Це дозволить виплатити зарплати військовим без затримок, заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький в інтерв’ю.

"Вже започаткували жорсткий процес економії в наших фінансах. І вже частину грошей ми не чекаємо. Ми вже виділяємо армії, Силам оборони для того, щоб не було жодного збою фінансування. Шляхом внутрішніх оптимізацій, перерозподілу та економії знайшли 7 мільярдів (доларів, – УНІАН)", - сказав очільник уряду.

За його словами, ситуація змінюється щодня, і уряд працює над оптимізацією витрат, пошуком нових джерел та перерозподілом наявних, адже Сили оборони - головний пріоритет. Корецький розділив видатки на дві частини: грошове забезпечення військовослужбовців та військова техніка.

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"Грошове забезпечення – це військові заробітні плати, виплати за загиблих, інша підтримка сімей – з цим проблем немає взагалі. Ми це точно закриємо", - наголосив прем’єр.

Друга частина видатків – це військова техніка: більше дронів, більше deep strike, mid strike тощо, і, за словами Корецького, з виробниками вже ведуться перемовини.

"Ми можемо домовитися з виробниками – цей процес вже йде. Наприклад, вони працюють, виробляють, а потім ми їх довикупляємо в січні, в лютому, тобто коли вони потрібні. Просто треба заплатити аванси, і, можливо, ми з нашими європейськими партнерами надамо ті чи інші гарантії, які забезпечать комфорт виробникам працювати і виробляти", - заявив очільник уряду.

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Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Україні загрожує масштабне скорочення видатків через затримку західної допомоги. За його словами, Україні доведеться суттєво скоротити видатки чинного бюджету, якщо законодавці не ухвалять непопулярних заходів, необхідних для отримання мільярдів доларів західної допомоги до початку зими.

Через бюджетні обмеження уряд був змушений перенести на кінець року фінансування підготовки енергетичної системи до зимового періоду на суму 39 млрд грн, запланованих до освоєння у вересні.

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