З'ясувалося, чи вигідно продавати валюту сьогодні.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 29 грудня, подорожчав на 30 копійок - до 38,45 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні ж подорожчав на 40 копійок і становить 42,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 38,00 грн, євро - за курсом 41,90 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подорожчав на 15 копійок - до 38,17 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 18 копійок і складає 42,55 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 29 грудня, подорожчав на 50 копійок - до 38,80 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні подорожчав на 60 копійок і складає 42,90 грн за євро.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН зазначив, що в післясвятковий тиждень може дещо знизитися активність на валютному ринку - в середньому на 20% порівняно з останнім тижнем грудня, що може позитивно позначитися не лише на курсових коливаннях, а й на обсягах валютних інтервенцій, здійснюваних НБУ.

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