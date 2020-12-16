Менеджмент закладів звинувачують в організації злочинної групи для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

В Україні викрили менеджмент мережі піцерій, що працює під міжнародним брендом, в ухиленні від сплати податків на суму 75 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби України.

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"Попередньо встановлено, що організована злочинна група здійснювала свою діяльність для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час надання послуг мобільного харчування під відомим міжнародним брендом", — йдеться в повідомленні.

За словами в.о. голови ДФС Дмитра Сосиновича, в рамках спеціальної операції були здійснені обшуки офісних та складських приміщень, за результатами яких виявлено та вилучено цифрові носії, чорнові записи, фінансово-господарські документи та гроші.

"Фактично, посадові особи одного з ТОВ, діючи у складі організованої групи, протягом тривалого періоду здійснювали на території України реалізацію товарно-матеріальних цінностей через стаціонарні магазини та інтернет-магазин і приховували реальні обсяги отриманого доходу, використовуючи підконтрольних фізичних осіб-підприємців, дохід яких фактично мав декларуватися ТОВ", - додають у відомстві.

За інформацією сайту "Обозреватель" йдеться про мережу піцерій Domino's Pizza.

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Автор: УНІАН