Політика Трампа, яка включає введення тарифів проти різних країн, впливає на США не менше, ніж на країни, проти яких вони вводяться.

Турбулентність на ринку США, викликана тарифною війною і уповільненням економічного зростання, підвищує привабливість "китайського корпоративного боргу", який ще шість місяців тому деякі кредитні менеджери вважали непридатним для інвестування, пише Bloomberg.

"До Китаю прикуто набагато більше уваги", - заявила глава глобальної стратегії в CreditSights Вінні Цісар.

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах американські високоприбуткові облігації продемонстрували найкращі показники у світі, оскільки інвестори сподівалися на економічні стимули та дерегулювання. Однак побоювання торгової війни зруйнували впевненість на ринку. Тим часом китайський кредит відновлюється, слідуючи за зростанням фондового ринку, який був викликаний фіскальними та монетарними стимулами.

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"Інвестори, можливо, знову звертають увагу на Китай", - вважає голова відділу корпоративного боргу на ринках, що розвиваються, в Baring Investment Services Омотунде Лавал. За його словами, китайський ринок все ще залишається "трохи дешевим", незважаючи на звуження спредів, оскільки "знову посилена увага уряду до технологій, цільове зростання ВВП на рівні 5% і прогрес у сфері штучного інтелекту можуть принести вигоду китайській промисловості та компаніям споживчого сектора".

Відновлення попиту на китайські облігації

Китайські корпорації користуються моментом: з початку року вони залучили $15 млрд на ринку доларових облігацій - це найвищий показник з 2022 року. Навіть девелопери демонструють ознаки відновлення. Beijing Capital Group розглядає можливість випуску боргу на суму до $500 млн лише через кілька тижнів після того, як компанія вже розмістила доларові облігації на $450 млн.

Цісар (Cisar) також відзначає зростання інтересу інвесторів до китайського технологічного сектору. Так, цього місяця пошуковий гігант Baidu Inc. розмістив облігації на 10 млрд юанів за межами материкового Китаю - це його перший випуск боргу з 2021 року. Незабаром послідував обмінний випуск облігацій на $2 млрд, який був багаторазово перепідписаний.

Ризики та вплив торгових воєн

Сектор нерухомості, як і раніше, залишається ризикованим, а економіка Китаю сильно залежить від можливої ескалації торговельних воєн, що робить її вразливою перед потенційним спадом у США.

"Зауважимо, що єдині тарифи, які не були відкладені або ослаблені, - це ті, що були введені проти Китаю 4 лютого і 4 березня. Ймовірно, після завершення низки оглядів торговельних відносин із Китаєм адміністрація США оголосить про нові тарифи або інші заходи. Це створює високий ризик девальвації юаня через тарифний тиск", - наголосив голова відділу валютних досліджень у HSBC Holdings Plc Пол Макел.

Аналітик з кредитів на ринках, що розвиваються, у Jupiter Asset Management Сючень Чжан застерігає від надмірного оптимізму щодо китайського боргу, оскільки деякі емітенти "торгуються з прибутковістю в однозначних цифрах, не маючи чіткого та стійкого плану з погашення зобов'язань".

Крім того, американський ринок корпоративного боргу настільки великий, що великі фонди змушені в нього інвестувати. Однак потік капіталу слідує за прибутковістю, і зростаюча невизначеність політики в США змушує інвесторів шукати альтернативні активи.

Інші новини про наслідки політики Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що у Трампа заговорили про нові угоди з партнерами замість тарифних війн. "Ми збираємося ввести мита для країн відповідно до того, що вони накладають на нас - це не проти Канади, це не проти Мексики, це не проти ЄС, це стосується всіх", - сказав Рубіо.

Крім того, шок від Трампа підштовхує навіть нейтральну Швейцарію до тісних оборонних зв'язків із НАТО. Можливість відходу США з Європи, а також їхнє зближення з Росією викликали шок по всій Європі.

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