Новий міністр оборони Швейцарії заявив, що його країні необхідні співпраця і спільні навчання з НАТО.

Новий міністр оборони Швейцарії Мартін Пфістер виступає за тіснішу оборонну співпрацю з НАТО і сусідами по Європі. Він підкреслив, що співпраця і спільні навчання з НАТО, членом якої Швейцарія не є, "абсолютно необхідні".

І додав, що не закликає до вступу країни в Альянс, хоча НАТО, як і раніше, відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки Європи, передає Financial Times.

Його призначення підкреслює, що навіть нейтральна Швейцарія відчуває нагальну необхідність зміцнювати свою оборону, оскільки президент США Дональд Трамп погрожує переглянути американські гарантії, які тривалий час забезпечували безпеку Європи, включно зі Швейцарією.

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На прес-конференції після голосування Пфістер заявив, що НАТО "змінюється, і ми не знаємо, в якому напрямку". За його словами, оперативна сумісність і співпраця з європейськими країнами мають вирішальне значення, "якщо безпека для нас важлива". Водночас повідомляється, що будь-яка зміна позиції Швейцарії щодо нейтралітету потребуватиме референдуму і внесення змін до конституції - процес, який може тривати роки.

Однак, на думку експертів, на різних рівнях влади вже почалися обговорення, які можуть призвести до значних змін у країні, чия національна ідентичність тісно пов'язана з нейтралітетом.

"Я ніколи не бачив сценарію, який би відображав ситуацію, в якій ми опинилися. У трансатлантичних відносинах завжди були злети й падіння, але можливість відходу США з Європи, а також їхнє зближення з Росією... спричинили шок у всій Європі, включно зі Швейцарією", - сказав глава відділу глобальних і нових ризиків Женевського центру політики безпеки Жан-Марк Ріклі.

Схожу думку висловив генеральний секретар аерокосмічного, оборонного та сектору безпеки асоціації Swissmem Маттіас Цоллер.

"Зараз відчувається терміновість, якої раніше не було. Нарешті, обидві сторони - і парламент, і уряд - розуміють, що потрібно щось робити і змінювати", - зазначив він.

Також розглядаються зміни в правилах експорту. У Швейцарії забороняється експорт зброї, якщо країна призначення бере участь у будь-яких війнах, як внутрішніх, так і зарубіжних, включно з Україною. Це може змінитися за Пфістера.

Інші новини про нейтральну Швейцарію

Раніше УНІАН повідомляв, що Швейцарія готова відправити миротворців в Україну, але є нюанс. Цей нюанс полягає в кількості військовослужбовців, які можуть опинитися в Україні в процесі закінчення повномасштабної війни.

Крім того, Євросоюз схвалив вступ Швейцарії до "військового шенгену", який дає змогу організувати швидке перекидання військ по всій території Європи без затримок на кордонах.

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