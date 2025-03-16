В Білому домі кажуть, що сварками з усім світом вони формують новий "статус-кво", від якого потім хочуть відштовхуватися.

Після того, як США запровадять мита проти усіх основних торговельних партнерів, планується ініціювати переговори з ними щодо укладення нових торговельних угод. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, якого цитує CNN.

"Ми збираємось запровадити мита для країн відповідно до того, що вони накладають на нас — це не проти Канади, це не проти Мексики, це не проти ЄС, це стосується всіх", — сказав Рубіо.

За його словами, коли адміністрація Трампа встановить "новий статус-кво" у торгівлі з паринтнерами, можна буде "про щось домовитися", якщо партнери того захочуть.

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"Виходячи з цієї нової базової лінії чесності та взаємності, ми потенційно будемо брати участь у двосторонніх переговорах з країнами по всьому світу щодо нових торговельних домовленостей, які мають сенс для обох сторін", — додав він.

Торговельні війни Трампа: останні новини

Як писав УНІАН, очільниця Європейського центрального банку застерегла Трампа від запровадження мит проти ЄС. Вона попередила, що наслідки тоговельної війни будуть руйнівними для усіх сторін.

Тим часом серед американців швидко зростає занепокоєння через розв'язані Трампом тарифні війни та їхній вплив на кишені простих споживачів в самій Америці. Настрої впали до найгірших показників за останні роки, очікування інфляції є найгіршими за понад 30 років.

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