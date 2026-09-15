В одній з областей України будинки продають за $3 тисячі: де найдешевше житло

У Чернівцях середня ціна приватного будинку в рази дорожча, ніж садиба у селах області.

Середня вартість приватного будинку в Чернівцях становить близько 140 тисяч доларів, або приблизно 870 доларів за квадратний метр. Водночас у селах області ціни стартують від кількох тисяч, пише BUK media.

Одним із найдешевших варіантів у добірці став будинок у селі Онут на Заставнівщині, за 400 метрів від Дністра. Оселя площею 50 квадратних метрів має три кімнати, город та приватизовану ділянку на 16 соток. Її продають лише за 3 тисячі доларів. Криниці на подвір’ї немає, однак неподалік розташована річка.

Ще один бюджетний варіант у селі Олексіївка на вулиці Назарія Яремчука. Трикімнатний будинок із верандою, погребом та окремим сараєм із майстернею продають приблизно за 5-6 тисяч євро. До садиби також належить 50 соток городу.

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Трохи дорожчий сегмент – уже повноцінні садиби для життя. У Баламутівці на Заставнівщині за 12 500 євро продають будинок площею 146 квадратних метрів із чотирма кімнатами та ділянкою на 25 соток. У будинку є світло та криниця, однак газ не підведений. Опалення пічне, на дровах.

Для тих, хто хоче будувати будинок з нуля, у Мамаївцях пропонують ділянку під забудову площею 17 соток. Газ та електрика вже підведені. Вартість становить 19 тисяч доларів.

Що ближче до Чернівців і що більше комфорту, то вищою стає ціна. Цегляний будинок у Кліводині на Кіцманщині, приблизно за 25 кілометрів від обласного центру, продають за 45 тисяч євро. Площа будинку – 110 квадратних метрів, усередині п’ять кімнат. Є газ, електрика, власна криниця та комбіноване опалення. На будинку встановлена нова металочерепиця.

Найдорожчий варіант у добірці – комплекс у Вижниці на вулиці Чорногузівській. За приблизно 2,67 мільйона гривень, або орієнтовно 55 тисяч євро, пропонують основний будинок площею 115 квадратних метрів, літню кухню на 63 кв. м., господарські будівлі та 16 соток землі.

"З одного боку – найдешевші будинки за 3–12 тисяч: це переважно стара "основа" без газу, з піччю та криницею, яка потребує рук і вкладень. Хоч у нинішніх реаліях пічне опалення й криниця – не мінус: під час відключень світла й перебоїв із газом власна автономність стає вагомою перевагою. З іншого боку – модернізовані садиби з газом, ремонтом і теплою підлогою, ціна яких одразу підскакує до кількох десятків тисяч євро", - зазначили у виданні.

Будинки в Україні - останні новини

Рієлтор Олександр Бойко розповідав, що готовий будинок обирають, щоб зекономити час та заради передбачуваності. Водночас будівництво обирають заради можливості зекономити гроші та облаштувати житло під себе.

Віцепрезидент Конфедерації будівельників України Тарас Лилик повідомляв, що земельна ділянка під будинок площею близько 100 кв. м може коштувати приблизно 6-10 тисяч дол.

У липні повідомлялося, що ціна приватних будинків в країні суттєво відрізняється залежно від регіону. За даними "OLX Нерухомість", Київ був лідером за вартістю приватного будинку. В столиці медіанна ціна становила 10,46 – 11,08 млн грн (234 000 – 247 800 доларів).

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