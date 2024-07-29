Найбільше занепокоєння західних країн викликає питання, хто контролює ланцюги постачання у галузях чистої енергетики.

На дні океану розкидані величезні запаси нікелю, міді, кобальту та марганцю. Вказані мінерали потрібні у величезних кількостях для електрифікації світової економіки та зменшення залежності від викопного палива, тому компанії, зокрема китайські, давно хотіли їх видобувати.

Водночас Міжнародний орган з морського дна (структура ООН) все ще з'ясовує, як регулювати видобуток корисних копалин. Деякі екологічні групи виступають за повну заборону. Прихильники і критики глибоководного видобутку обговорюють ці питання на засіданні з 29 липня по 2 серпня. З понад 160 країн-учасниць мало хто зацікавлений у результатах обговорення більше, ніж Китай, йдеться у статті The Economist.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, попит на найважливіші корисні копалини може зрости більш ніж удвічі до 2040 року порівняно з 2020-м. І головною причиною цього є Китай. Він виробляє більшість сонячних панелей, електромобілів та акумуляторів у світі, а для цього потрібні зазначені мінерали. У 2023 році на галузі чистої енергетики припало 40% зростання ВВП Китаю. Але Пекін змушений імпортувати багато критично важливих мінералів. Так, марганець надходить з Південної Африки, Габону та Австралії. Більшість кобальту надходить з Демократичної Республіки Конго. Нікель здебільшого отримує з Філіппін та Індонезії.

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Зазначається, що така залежність непокоїть китайських лідерів. Вони побоюються, що поставки можуть бути перервані через політичні потрясіння або тиск з боку конкурентів, таких як США. Боротьба за найважливіші корисні копалини є "новим фронтом стратегічної конкуренції між світовими державами", стверджує національна розвідувальна служба Китаю.

Китайські чиновники ставлять деякі метали на один щабель з сирою нафтою і природним газом за їхньою важливістю. Глибоководний видобуток обіцяє надійне постачання. І це відбуватиметься в міжнародних водах, поза межами суверенної влади інших країн. У 2016 році президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна повинна прибрати до рук "приховані скарби" океану.

За словами журналістів, з цією метою Китай витратив роки на посилення впливу в Міжнародному органі з морського дна, який має повноваження в міжнародних водах відповідно до Конвенції ООН з морського права. МОМ значною мірою фінансується країнами-членами, і Китай дає йому най більше грошей. У 2020 році він також відкрив навчальний центр портовому місті на сході Китаю Циндао.

Минулого року на засіданнях деякі країни намагалися запровадити мораторій на глибоководний видобуток корисних копалин, але зазнали невдачі, значною мірою через тиск Китаю.

Загалом вже видано 31 ліцензію, що дозволяє власникам розвідувати корисні копалини в рамках підготовки до комерційної діяльності. Три китайські компанії – China Ocean Mineral R&D Association, China Minmetals і Beijing Pioneer Hi-Tech Development – володіють п'ятьма ліцензіями. Це більше, ніж у будь-якої іншої країни. Їм не терпиться розпочати видобуток. Три китайські ліцензії охоплюють ділянки морського дна в зоні Кларіон-Кліппертон. Це регіоні у східній частині Тихого океану, який містить кількість критично важливих мінералів, приблизно еквівалентну всім земним запасам. Дві інші знаходяться в західній частині Тихого океану та Індійському океані.

Автори зазначають, що компанії займаються видобутком корисних копалин, щоб заробити гроші. Однак у Китаю є й більш масштабні цілі. Голова China Minmetals, державного гіганта, який має ліцензію на розвідку близько 7,3 млн гектарів, пообіцяв забезпечити постачання корисних копалин, щоб допомогти" омолодити китайську націю". За його словами, китайські компанії повинні розширювати свою діяльність доти, доки їх буде " неможливо витіснити" з глобальних ланцюгів постачання.

Які проходить видобуток на дні океану

Глибоководний видобуток передбачає відправку на морське дно великого робота, який піднімає груди металу, відомі як конкреції. Потім допоміжне судно всмоктує їх через трубу. Це складний процес через погану видимість і високий тиск на дні моря. Китайська технологія не зовсім передова, але наближається до цього. У липні команда з Шанхайського університету відправила тестового робота на глибину нижче 4 метрів, щоб зібрати 200 кг матеріалу. Робот був здебільшого побудований з компонентів китайського виробництва.

Якщо розпочнеться комерційний видобуток корисних копалин, китайські компанії цілком можуть стати лідерами в цій галузі, вважає Корі Комбс з консалтингової компанії Trivium. Китай може будувати кораблі та роботи швидше, ніж будь-яка інша країна.

У статті вказано, що все це турбує екологічні групи. Глибоководне океанське дно підтримує тисячі унікальних видів. Навіть за умови суворого регулювання та відповідальних операторів, гірничі роботи можуть завдати шкоди.

Видобуток не тільки з мирною метою

Конкуренти Китаю теж неспокійні. Одне з побоювань полягає в тому, що глибоководний видобуток корисних копалин може слугувати прикриттям для менш мирної діяльності. Дослідження глибоководних районів океану допоможуть китайським військово-морським підводним човнам у навігації. У 2021 році китайське дослідницьке судно незрозумілим чином відхилилося від своєї зони розвідки. Воно провело п'ять днів у водах поблизу Гавайських островів, де США має великі військові бази.

Однак найбільше занепокоєння західних країн викликає питання про те, хто контролює ланцюги поставок у галузях чистої енергетики. Китай вже має суттєву перевагу. Глибоководний видобуток може її закріпити. Америка, тим часом, не бере участі в обговореннях Асоціації міжнародних досліджень (ISA), оскільки вона не ратифікувала деякі документи.

Економіка Китаю – останні новини

Раніше УНІАН писав, що вплив від уповільнення економіки Китаю відчули європейські компанії – від розкішних брендів до виробників автомобілів. Бізнес в Європі вже відчуває удар, і ще більше проблем чекає на підприємства, які дуже залежать від попиту в Китаї.

Також Китай здивував, знизивши ключову короткострокову облікову ставку та базові ставки кредитування. Пекін пішов на такий крок, щоб прискорити зростання другої за величиною економіки світу.

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