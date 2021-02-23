Акції американського виробника електромобілів Tesla впали на 8,6%.

22 лютого 2021 року акції американського виробника електромобілів Tesla впали на 8,6% - до $714,5 за акцію. В результаті статки її співзасновника і керівника Ілона Маска знизилися на $15,2 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Маск опустився на друге місце в рейтингу найбагатших людей світу, поступившись лідерством засновнику і главі Amazon Джеффу Безосу,

Статки Маска становлять $183,4 млрд, а Безоса — $186,3 млрд. З січня вони періодично міняються місцями на тлі коливань цін на акції Tesla.

Інвестиція в біткоїн

8 лютого 2021 року компанія Tesla інвестувала 1,5 мільярда доларів в біткоїн і планує "в найближчому майбутньому" почати приймати біткоїн як плату за свої продукти - на тлі цих новин вартість біткоїна перевищила 44 тисячі доларів.

Як змінювалася позиція Tesla в рейтингу

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Автор: Олена Коваленко