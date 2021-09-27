Кабінет міністрів 15 вересня затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

Підвищення зарплат медиків, передбачене в проекті держбюджету на 2022 рік, може не відбутися.

Такий прогноз озвучив радник голови Рахункової палати Віктор Мазярчук в ефірі Радіо НВ.

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Мазярчук зазначив, що проект держбюджету на 2022 рік передбачає безпрецедентне збільшення заробітних плат лікарів до мінімальних 20 тис.грн, а медперсоналу — до 13,5 тис. грн.

Однак, за його словами, підвищення може не відбутися у зв'язку з нестачею коштів, закладених до держбюджету. Однак, це не єдина причина.

"Згідно з інформацією, яку озвучило Міністерство охорони здоров'я, закладених у бюджеті коштів до кінця року не вистачить. Відповідно - треба буде збільшувати суму. Але це не ключова проблема. Проблема подібна до тієї, що виникла з доплатами 300% за боротьбу з COVID-19", - зазначив Мазярчук.

"Медичні заклади - це комунальні підприємства. Вони отримують гроші за те, що надають послуги. І вже на свій розсуд вони можуть встановлювати заробітну плату одному лікарю 20 тис. грн, іншому - 40 тис.грн (умовно). Ця невизначеність може бути проблемою. МОЗ і НСЗУ не зможуть це фізично проконтролювати, і це не їхні повноваження", — зазначив Мазярчук.

За словами радника Голови Рахункової палати, якщо підвищення зарплат не відбудеться, потрібно звинувачувати не МОЗ або Національну службу здоров'я України, а керівників медустанов.

Держбюджет-2022

Кабінет міністрів 15 вересня затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

Документ передбачає зменшення дефіциту держбюджету до 3,5% від валового внутрішнього продукту, зменшення державного боргу, зростання заробітних плат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, а також рекордне за останні десять років зростання ВВП - близько 4%.

У проекті державного бюджету на 2022 рік вказано новий розрахунок зарплат медиків.

Автор: Олена Коваленко