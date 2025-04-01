Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Європі готові вжити жорстких контрзаходів.

Євросоюз вживе заходів у відповідь, якщо президент США Дональд Трамп втілить свої погрози щодо введення драконівських мит у реальність. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Вloomberg.

"Ми не хочемо вживати заходів у відповідь. Але, якщо знадобиться, у нас є чіткий план заходів у відповідь, і ми його застосуємо", - повідомила вона.

За словами фон дер Ляєн, так звані взаємні тарифи наберуть чинності паралельно з 25%-вими митами на всі автомобілі, що імпортуються в США, і 25%-вими митами на імпорт сталі та алюмінію. ЄС готує контрзаходи щодо американських товарів на суму до 26 млрд євро.

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Фон дер Ляєн наголосила, що сила Євросоюзу полягає не тільки в торгівлі, а й у технологіях. Вона вказала на важливість європейського бізнесу для великих американських технологічних компаній.

"У Європи багато карт. Від торгівлі до технологій. Але ця сила також будується на нашій готовності вживати жорстких контрзаходів", - попередила вона.

Мита Трампа - останні новини

Американський лідер Дональд Трамп запровадив 20%-ві мита на всі товари з Китаю, а також на імпорт сталі, алюмінію та автомобілі.

За даними FT, світові фондові ринки почали падати через Трампа. Причиною стали побоювання посилення глобальної торгової війни на тлі очікувань введення додаткових мит.

20 березня Трамп оголосив, що з 2 квітня буде запроваджено мита щодо Індії, а також 25%-ві мита на всі автомобілі, які імпортуються з-за кордону.

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