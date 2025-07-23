Сторони очікують складні переговори на тлі торговельної війни та ситуації в Україні.

Китай висловив різке невдоволення на адресу Європейського Союзу через санкції щодо банків країни. Це ускладнило ситуацію перед жорсткими переговорами в Пекіні.

Видання Financial Times пише, що міністр торгівлі Китаю Ван Вентао "висловив серйозне невдоволення" у зв'язку з санкціями єврокомісару з торгівлі Марошу Шефчовичу. Обмеження, спрямовані проти двох невеликих китайських банків за сприяння торгівлі з Росією, запровадили за кілька днів до саміту лідерів ЄС і Китаю, який відбудеться в четвер, 24 липня.

Пекін має намір представити саміт як тріумф багатостороннього підходу і знак того, що Європа відривається від США. Брюссель зосереджений на тому, щоб наголосити, що зростаючий торговельний профіциту Китаю і передбачувані поставки товарів подвійного призначення для військових потреб Москви, які Пекін заперечує, неприйнятні.

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"Китай - ключовий фактор, що сприяє війні Росії в Україні", - заявила головний дипломат ЄС Кая Каллас.

За її словами, ЄС занепокоєний надлишковим виробничим потенціалом Китаю, торговельним дисбалансом і "економічними примусовими практиками", пославшись на його домінантне становище у сфері критично важливих сировинних матеріалів, хімікатів і споживчих дронів.

"80% усіх товарів подвійного призначення для Росії проходять через Китай. Це дуже проблематично", - заявив інший високопоставлений чиновник ЄС.

Пекін прагне створити позитивний настрій, вітаючи саміт як зустріч "двох основних сил у побудові багатополярного світу, двох великих ринків, що підтримують глобалізацію, і двох великих цивілізацій, які обстоюють культурне розмаїття".

Один із високопоставлених чиновників ЄС, відповідаючи на запитання про те, якими можуть бути "результати", сказав, що саме по собі досягненням є те, що сторони ведуть переговори.

Відносини Китаю та ЄС - останні новини

Торговельний профіцит Китаю з ЄС сягнув рекордного рівня в майже 400 млрд євро 2022 року і відтоді залишається високим. Європейські чиновники звинувачують китайських виробників у демпінгу надлишків дешевих товарів на своїх ринках, а європейські компанії скаржаться на бар'єри, що перешкоджають доступу до другої за величиною економіки світу.

За останній рік ЄС ініціював понад 25 розслідувань щодо торговельних бар'єрів відносно китайських товарів, включно зі свічками, кукурудзою та шинами для легкових і вантажних авто, що приблизно вчетверо перевищує показник попереднього року.

Відмова Китаю засудити повномасштабне вторгнення Росії в Україну також посилила недовіру з боку Європи.

19 липня стало відомо, що Європейський Союз запровадив санкції проти двох банків з Китаю за співпрацю з Росією.

Також Єврокомісар з питань юстиції Майкл Макграт занепокоєний загрозою, яку несуть товари, що продаються на китайських торговельних онлайн-платформах Shein і Temu. Він вважає, що виявлені факти токсичності та порушень стандартів безпеки вимагають рішучих дій для захисту європейських споживачів.

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